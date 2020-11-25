Украина в ТКГ требует от РФ и ОБСЕ расследовать убийство украинского военного российским снайпером и наказать виновных

25 ноября, 2020, 20:30

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина требует от России расследовать гибель украинского военного от пули российского снайпера, а от ОБСЕ - способствовать расследованию

Об этом он заявил во время заседания Трехсторонней контактной группы на уровне руководителей делегаций, передает пресс-служба украинской делегации в Telegram.

"В начале заседания, Кравчук заявил российской стороне решительный протест против гибели вчера от пули российского снайпера военнослужащего 72 омбр Минкина В.Ю. Глава украинской делегации потребовал от представителей РФ расследования этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ - содействия в этом расследовании" , - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Украина требует от российской стороны, как участника ТКГ, взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года.

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Сообщается, что украинская делегация в ТКГ предложила провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в нормандском формате.

Также отмечается, что Украина предлагает на следующей неделе провести внеочередное заседание ТКГ, на котором были бы рассмотрены следующие вопросы:

- освобождение удерживаемых лиц,

- разблокирование российской стороной работы КПВВ,

- финализация договоренности о девятнадцати участках разминирования,

- финализация договоренности о четырех новых участках разведения,

- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины,

- международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Напомним, 24 ноября украинский военный, раненый снайпером под Авдеевкой в этот же день, умер в больнице. Впоследствии стало известно имя погибшего.

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