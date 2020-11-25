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Espreso.tvОбществоУкраина подписала соглашение о безвизе с Сент-Винсент и Гренадины

Украина подписала соглашение о безвизе с Сент-Винсент и Гренадины

Украина и Сент-Винсент и Гренадины подписали соглашение о безвизовом режиме

Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко на своей странице в Twitter.

"Сегодня вместе с верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании Ценио Льюисом мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев", - подчеркнул он.

Пристайко отметил, что запуск безвиза является быстрой дипломатической победой, поскольку дипломатические отношения между Украиной и Сент-Винсент и Гренадины были установлены только в 2019 году.

Отметим, Сент-Винсент и Гренадины - это островное государство в Карибском море (независимое от Великобритании с 1979 года) с развитым туризмом и сельским хозяйством. Входит в Британское Содружество наций.

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