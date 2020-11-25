Украина будет привлекать руководство РФ к ответственности в Международном уголовном суде, - заместитель генпрокурора
Об этом заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал в интервью Зеркалу недели.
"Высшее политическое и военное руководство РФ, причастное к совершению военных преступлений, мы предлагаем привлекать к ответственности в Международном уголовном суде, а действия его приспешников и исполнителей расследуем в Украине в рамках национального законодательства", - пояснил Мамедов
По его словам, в этом вопросе применяется универсальная юрисдикция, и виновных можно привлечь к ответственности в любой цивилизованной стране, соблюдаещей принципы права ведения войны.
"Поэтому признает РФ международное право или нет, вносит изменения в свой основной закон, как решила на недавнем референдуме, или еще как-то манипулирует, игнорирует процессы, это не освобождает виновных в совершении преступлений от ответственности", - добавил Мамедов.
- Напомним, ранее в Офисе генпрокурора заявили, что подадут в Международный уголовный суд еще одно сообщение о Иловайском котле в 2014 году
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