Украина будет привлекать руководство РФ к ответственности в Международном уголовном суде, - заместитель генпрокурора

25 ноября, 2020, 20:10

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что Украина работает над привлечением к ответственности высшего военного и политического руководства России в Международном уголовном суде

Об этом заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал в интервью Зеркалу недели.

"Высшее политическое и военное руководство РФ, причастное к совершению военных преступлений, мы предлагаем привлекать к ответственности в Международном уголовном суде, а действия его приспешников и исполнителей расследуем в Украине в рамках национального законодательства", - пояснил Мамедов

По его словам, в этом вопросе применяется универсальная юрисдикция, и виновных можно привлечь к ответственности в любой цивилизованной стране, соблюдаещей принципы права ведения войны.

"Поэтому признает РФ международное право или нет, вносит изменения в свой основной закон, как решила на недавнем референдуме, или еще как-то манипулирует, игнорирует процессы, это не освобождает виновных в совершении преступлений от ответственности", - добавил Мамедов.

Напомним, ранее в Офисе генпрокурора заявили, что подадут в Международный уголовный суд еще одно сообщение о Иловайском котле в 2014 году

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