Решение КСУ относительно э-деклараций: НАПК заявило о закрытии дел об укрывательстве состояний на 30 млн грн

Об этом сообщает НАПК в Facebook.

"Правоохранительные органы закрыли уголовные производства по декларированию недостоверной информации на общую сумму более 30 млн грн на основании решения Конституционного суда Украины № 13-р/2020. Эти производства были зарегистрированы по материалам, которые НАПК направило в правоохранительные органы в 2020 году после установления признаков недостоверного декларирования по результатам полной проверки деклараций", - говорится в сообщении.

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло производство в отношении таких лиц:

- Михаил Сиренко, депутат Киевского областного совета (не задекларировал имущество на сумму 15,9 млн грн)

- Юрий Шрамко, заместитель генерального директора госпредприятия "Укринмаш" (выявлены недостоверные сведения на сумму 7,5 млн грн)

- Сергей Николайчук, экс-замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства (не указал свои доходы и расходы на общую сумму 4,1 млн грн)

- Василий Зеленчук, первый заместитель председателя Херсонского областного совета (не задекларировал имущество на сумму 711,5 тыс. г);

- Вадим Нестеренко, народный депутат Украины VIII созыва (не задекларировал корпоративные права на 769,8 тыс. грн).

Также ГБР закрыло уголовное производство по экс-прокурору Киевской местной прокуратуры № 7 Анне Кузьменко (сумма недостоверных сведений - 1,1 млн грн). Главное управление Национальной полиции в Волынской области не смогло начать производство в отношении депутата Волынского областного совета Сергея Леонтьева, который не задекларировал активы и расход суммарно на 1,2 млн грн.

Правоохранительные органы закрыли эти производства, поскольку решением КСУ статья 366-1 УК Украины признана неконституционной. Всего с мая 2020 года НАПК установило недостоверное декларирование по ст. 366-1 УК в 97 декларациях. Материалы были направлены в правоохранительные органы.

"Из-за решения КСУ привлечь к ответственности лиц, указавших недостоверные сведения в декларациях, пока невозможно", - добавили в сообщении.