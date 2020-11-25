 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСолнечно и до + 8°C: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 26 ноября

Солнечно и до + 8°C: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 26 ноября

В Украине 26 ноября существенных осадков не ожидается, будет солнечно

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"26 ноября в Украине каких-либо существенных осадков не будет, разве что на крайнем севере поляпает или помрячит", - отметила синоптик.

В Украине ожидается солнечная погода.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей ожидается +4°C...+8°C.

На востоке Украины будет холоднее, +2°C...+4 ° C.

В Киеве будет сухо и довольно тепло. В течение дня где-то около +5°C.

"А вот в выходные появятся осадки и похолодает. В воскресенье в Киеве вероятен дождь и снег, еще и ветер начнет завывать", - добавила Диденко.

null

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

25 ноября, 2020 среда

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать