Солнечно и до + 8°C: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 26 ноября
25 ноября, 2020, 16:57
В Украине 26 ноября существенных осадков не ожидается, будет солнечно
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
"26 ноября в Украине каких-либо существенных осадков не будет, разве что на крайнем севере поляпает или помрячит", - отметила синоптик.
В Украине ожидается солнечная погода.
Температура воздуха в течение дня в большинстве областей ожидается +4°C...+8°C.
На востоке Украины будет холоднее, +2°C...+4 ° C.
В Киеве будет сухо и довольно тепло. В течение дня где-то около +5°C.
"А вот в выходные появятся осадки и похолодает. В воскресенье в Киеве вероятен дождь и снег, еще и ветер начнет завывать", - добавила Диденко.
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