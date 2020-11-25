Швейцарка напала с ножом на двух женщин в торговом центре

25 ноября, 2020, 07:17

28-летняя гражданка Швейцарии напала на двух женщин в торговом центре Manor в Лугано

Об этом сообщает DW .

Она тяжело ранила одну из посетительниц, ударив ее ножом в горло. Нападающая уже была известна полиции, она задержана.

"Я услышала крики и обернулась. Я увидела женщину на полу в луже крови", - сказал один из очевидцев происшествия. По предварительным данным, нападающая схватила одну из жертв по шею в то время, как ударила вторую ножом. Как уточнили в полиции, угрозы для жизни пострадавшего нет. Вторая жертва получила легкие травмы.

Перед атакой подозреваемый в терроризме украла чем из отделения товаров для дома. Очевидцы сообщают, что во время атаки она кричала, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство". Женщину остановила пара посетителей, схватили ее за волосы и удерживали до прибытия полиции.

Прокуратура расценивает произошедшее как "атаку, вероятно по террористическим мотивам". Связана это событие с терактом в сентябре, пока не установлено. Тогда в результате нападения в кебабных погиб 29-летний португалец.