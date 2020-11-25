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Espreso.tvЭкономикаШтрафы: полиция составила уже более 2 тыс. постановлений за неношение маски

Штрафы: полиция составила уже более 2 тыс. постановлений за неношение маски


фото: reuters
С начала действия закона о штрафах за неношение масок в общественных местах, Национальная полиция составила 2111 административных постановлений за это нарушение

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV .

"Уже четыре дня, начиная с 21 ноября, действует в нашей стране закон о наложении административной ответственности, штрафов, по неносиння масок в общественных местах. За это время было составлено уже 2111 административных постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте", - сказал Степанов .

  • Напомним, 6 ноября Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3891, который устанавливает административную ответственность за неносиння маски в общественных местах.
  • 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1000-ІХ, предусматривающий штрафы от 170 до 255 грн за неносиння масок в общественных местах.

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