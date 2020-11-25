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Espreso.tvЭкономикаС начала пандемии коронавируса в Украине уволилось около 34 тыс. медиков, - Степанов

С начала пандемии коронавируса в Украине уволилось около 34 тыс. медиков, - Степанов


фото: reuters
С начала пандемии коронавируса в Украине из больниц, по предварительным данным, уволилось около 34 тыс. медицинских работников

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире "5 канала" .

"Для нас ценен каждый медработник, а не только врач. Я не владею на эту минуту точной информацией о количестве тех, кто уволился, а это около 34 тысяч. Но в то же время, они иногда освобождаются и переходят в другие больницы, в другие медицинские учреждения. Поэтому мы сможем сделать этот анализ по всем статистическим данным, когда закончится соответствующий год ", - сказал Степанов.

Министр отметил, что самое главное также смотреть в связи с чем медработник уволился. Так, среди основных причин увольнения, по словам Степанова, пока есть недооцененности труда врачей в Украине.

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