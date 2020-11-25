Ребров заявил, что футболисты "Ференцвароша" должны гордиться игрой против "Ювентуса"

25 ноября, 2020, 09:39

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров заявил, что несмотря на поражение от "Ювентуса" в Лиге чемпионов, футболисты венгерского клуба могут гордиться своей игрой

Об этом украинский тренер заявил после поражения своей команды от туринцев 1: 2 в 4-м туре Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА .

По словам Реброва, итоговый результат - это единственная причина для грусти в матче, в котором "Ференцварош" пропустил решающий гол в компенсированное арбитром время.

"Игроки расстроены, но они должны гордиться своим выступлением. Они старались изо всех сил. Мы создавали хорошие моменты на контратаках, и наша линия обороны из трех игроков работала на славу", - сказал Ребров.

После четырех туров "Барселона" занимает первое место в группе G, в активе испанцев 12 очков. Следом 9 баллами идет туринский "Ювентус". Третье-четвертое место делят "Ференцварош" и "Динамо", в которых по 1 пункту.

Напомним, 24 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" дома проиграло испанской "Барселоне" со счетом 0: 4 .

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