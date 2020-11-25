Разведка сообщила об активизации Россией дискредитации украинской власти, в частности прокремлевскими СМИ в Украине

25 ноября, 2020, 18:31

25 ноября в ГУР заявили об активизации россиян в направлении дискредитации президента Владимира Зеленского и других высокопоставленных

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В последнее время Российская Федерация активизировала мероприятия по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины. С этой целью активно используются пророссийские СМИ, журналисты и агенты влияния, в т. ч. на территории Украины", - говорится в заявлении ГУР МО.

По словам разведчиков, основной целью информационной кампании Кремля является провоцирование недоверия к высшим должностным лицам Украины и дискредитация их деятельности по урегулированию ситуации на фронте войны с РФ.

"Отдельным направлением является критика руководства Украины, органов власти по решению насущных социальных и экономических проблем, в т. ч. связанных с эпидемией COVID-19", - добавили в ГУР.

В Главном управлении разведки отметили, что это происходит на фоне "целенаправленных усилий верховного главнокомандующего ВС Украины, министерства обороны Украины и военной разведки Украины на пути повышения эффективности действий по отражению российской вооруженной агрессии и внедрения системных реформ по приобретению новых возможностей отечественной армии по стандартам НАТО" .

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