"В окопах не сидят": Хомчак заявил, что в ОРДЛО находятся "не более 3 тыс." российских военных

25 ноября, 2020, 15:34

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что на оккупированном Донбассе находится не более 3 тыс. военных РФ, которые выполняют роль инструкторов и помощников командиров

Об этом Хомчак заявил на встрече с представителями СМИ, передает Укринформ.

"Сегодня по всем данным нашей разведки регулярных войск РФ первого и второго армейского корпуса "ДНР/ЛНР" нет. Разведка говорит, что российских военнослужащих в ОРДЛО не более 3 тысяч ", - сообщил Хомчак, добавив, что солдаты РФ "в окопах не сидят", а речь идет об офицерах-инструкторах и помощниках командиров.

Хомчак добавил, что террористы на оккупированном Донбассе на 100% обеспечиваются Россией, потому что ни боеприпасы, ни военная техника, ни беспилотники там не производятся.

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"Техника обновляется и ремонтируется за счет РФ, а так называемые гумконвои постоянно по железной дороге и автотранспортом доставляют горючее, вооружения и военную технику", - отметил главнокомандующий.