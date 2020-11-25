"В окопах не сидят": Хомчак заявил, что в ОРДЛО находятся "не более 3 тыс." российских военных
Об этом Хомчак заявил на встрече с представителями СМИ, передает Укринформ.
"Сегодня по всем данным нашей разведки регулярных войск РФ первого и второго армейского корпуса "ДНР/ЛНР" нет. Разведка говорит, что российских военнослужащих в ОРДЛО не более 3 тысяч ", - сообщил Хомчак, добавив, что солдаты РФ "в окопах не сидят", а речь идет об офицерах-инструкторах и помощниках командиров.
Хомчак добавил, что террористы на оккупированном Донбассе на 100% обеспечиваются Россией, потому что ни боеприпасы, ни военная техника, ни беспилотники там не производятся.
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"Техника обновляется и ремонтируется за счет РФ, а так называемые гумконвои постоянно по железной дороге и автотранспортом доставляют горючее, вооружения и военную технику", - отметил главнокомандующий.
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