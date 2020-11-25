"Разделяем озабоченность относительно ошибок и неуместного контента": МОН обещает "кардинально изменить" подход к отбору школьных учебников

25 ноября, 2020, 21:53

МОН начал пересмотр действующей системы экспертизы школьных учебников, в рамках которой предусмотрено совершенствование порядка организации обучения экспертов, отбирающих учебники

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Министерство образования и науки Украины полностью разделяет озабоченность общественности относительно наличия ошибок, неточностей и неуместного контента в школьных учебниках, которые напечатаны в течение последних нескольких лет", - говорится в сообщении.

Поэтому МОН начал пересмотр действующей системы экспертизы школьных учебников, в рамках которой предусмотрено и совершенствование нормативной базы по Конкурсу среди авторов. Усилия Министерства также будут направлены на совершенствование порядка организации обучения экспертов, отбирающих учебники. Пресс-служба добавила, что они должны получать надлежащую оплату за свою работу и нести ответственность за контент.