"Разделяем озабоченность относительно ошибок и неуместного контента": МОН обещает "кардинально изменить" подход к отбору школьных учебников
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
"Министерство образования и науки Украины полностью разделяет озабоченность общественности относительно наличия ошибок, неточностей и неуместного контента в школьных учебниках, которые напечатаны в течение последних нескольких лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что имеют место факты "недобросовестного выполнения обязательств некоторыми издательствами, которые экономят на профессиональных редакторах и, пользуясь ситуацией срочности, допускают к изданию некачественно вычитанные учебники".
МОН предлагать повысить уровень ответственности издательств по качественной подготовке учебников за средства государственного бюджета.
"Министерством образования и науки уже дано поручение профильным научным учреждениям проработать вопрос изменения процедуры и содержания экспертной оценки учебников при их конкурсного отбора", - говорится в сообщении.
Среди первоочередных задач:
- усилить сотрудничество с Национальной академией наук, Национальной академией педагогических наук и вузами, которые занимаются вопросами учебников;
- для улучшения качества экспертной оценки учебников обеспечить создание мощной базы экспертов;
- восстановить процесс апробации учебников перед их массовым внедрением;
- нормировать возможность общественного обсуждения учебников на втором этапе конкурса перед их массовым изданием.
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