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Espreso.tvОбщество"Разделяем озабоченность относительно ошибок и неуместного контента": МОН обещает "кардинально изменить" подход к отбору школьных учебников

"Разделяем озабоченность относительно ошибок и неуместного контента": МОН обещает "кардинально изменить" подход к отбору школьных учебников

МОН начал пересмотр действующей системы экспертизы школьных учебников, в рамках которой предусмотрено совершенствование порядка организации обучения экспертов, отбирающих учебники

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Министерство образования и науки Украины полностью разделяет озабоченность общественности относительно наличия ошибок, неточностей и неуместного контента в школьных учебниках, которые напечатаны в течение последних нескольких лет", - говорится в сообщении.

Поэтому МОН начал пересмотр действующей системы экспертизы школьных учебников, в рамках которой предусмотрено и совершенствование нормативной базы по Конкурсу среди авторов. Усилия Министерства также будут направлены на совершенствование порядка организации обучения экспертов, отбирающих учебники. Пресс-служба добавила, что они должны получать надлежащую оплату за свою работу и нести ответственность за контент.

Отмечается, что имеют место факты "недобросовестного выполнения обязательств некоторыми издательствами, которые экономят на профессиональных редакторах и, пользуясь ситуацией срочности, допускают к изданию некачественно вычитанные учебники".

МОН предлагать повысить уровень ответственности издательств по качественной подготовке учебников за средства государственного бюджета.

"Министерством образования и науки уже дано поручение профильным научным учреждениям проработать вопрос изменения процедуры и содержания экспертной оценки учебников при их конкурсного отбора", - говорится в сообщении.

Среди первоочередных задач:

- усилить сотрудничество с Национальной академией наук, Национальной академией педагогических наук и вузами, которые занимаются вопросами учебников;

- для улучшения качества экспертной оценки учебников обеспечить создание мощной базы экспертов;

- восстановить процесс апробации учебников перед их массовым внедрением;

- нормировать возможность общественного обсуждения учебников на втором этапе конкурса перед их массовым изданием.

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