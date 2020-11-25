"Рассчитываем на поддержку Рады": Шмыгаль о деталях программ поддержки бизнеса во время карантина

25 ноября, 2020, 14:02

Премьер-министр Украины рассказал о деталях президентских программ поддержки бизнеса и наемных работников в случае усиления карантина

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .

"Правительство по инициативе президента Владимира Зеленского уже разработало соответствующие программы поддержки и готово к работе с парламентом, чтобы они заработали в полной мере. Поэтому теперь рассчитываем на то, что уже скоро парламент поддержит законопроекты президента Украины", - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль напомнил, что программы поддержки предусматривают единовременное пособие малым и средним предпринимателям, а также наемным работникам из сфер, которые могут больше всего пострадать от карантина. Такая помощь может составлять до 8 тыс. грн на одного человека. По расчетам, ею смогут воспользоваться 1,2 млн граждан, а ее стоимость составит 10 млрд грн.

Кроме того, планируется программа сохранения рабочих мест. Так, в случае введения усиленных мер из-за обострения ситуации с пандемией, работодатели смогут получить 8 тыс. грн одноразовой помощи за каждого работника, рабочее время которого будет сокращено.

Глава правительства также отметил, что предприятия, которые остановят работу вследствие внедрения жесткого карантина, получат компенсацию выплат единого социального взноса (ЕСВ) за наемных работников. Для около 120 тыс. юридических лиц заложено почти 1,5 млрд грн.

"Кроме того, от уплаты налогов и сборов, включая ЕСВ, будут освобождены почти 200 тыс. физических лиц-предпринимателей первой группы", - добавил Шмыгаль.

Премьер отметил, что все эти программы будут направлены для рассмотрения в Верховной Раде, президент и правительство ожидают скорейшего их принятия. Он добавил, что, кроме названных программ, правительство предлагает продлить и другие инструменты поддержки людей и бизнеса, которые были внедрены весной и показали свою эффективность. Это, в частности, выплаты на детей физических лиц-предпринимателей,

Напомним, 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд законопроектов для поддержки бизнеса и наемных работников во время карантина, в частности, в формате единовременных выплат, компенсации единого социального взноса (ЕСВ) во время простоя и аннулирования долгов.

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