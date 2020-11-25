"Происходит попытка нивелировать Революцию Достоинства": Музей Майдана обратился к СМИ и общественности

25 ноября, 2020, 16:05

Сотрудники Музея Майдана считают, что на Национальный музей Революции Достоинства состоялась "мощная информационная атака, задача которой - дискредитировать и лишить достойного восприятия институты"

Об этом говорится в обращении Музея Майдана.

"Накануне 7 годовщины Евромайдана на Национальный музей Революции Достоинства совершена мощная информационная атака, задача которой - дискредитировать, лишить достойного восприятия институт, который олицетворяет собой политику национальной памяти и о Майдане, и в целом - о праве народа бороться против тирании в своей стране" , - говорится в обращении.

Работники Музея Майдана убеждены, что ответственность за то, что Мемориал Героев Небесной сотни до сих пор не построен, должны разделить между собой президент, Генпрокуратура и правительство во главе с премьер-министром, независимо от их фамилий.