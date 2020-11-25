 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Происходит попытка нивелировать Революцию Достоинства": Музей Майдана обратился к СМИ и общественности

"Происходит попытка нивелировать Революцию Достоинства": Музей Майдана обратился к СМИ и общественности


фото: maidanmuseum
Сотрудники Музея Майдана считают, что на Национальный музей Революции Достоинства состоялась "мощная информационная атака, задача которой - дискредитировать и лишить достойного восприятия институты"

Об этом говорится в обращении Музея Майдана.

"Накануне 7 годовщины Евромайдана на Национальный музей Революции Достоинства совершена мощная информационная атака, задача которой - дискредитировать, лишить достойного восприятия институт, который олицетворяет собой политику национальной памяти и о Майдане, и в целом - о праве народа бороться против тирании в своей стране" , - говорится в обращении.

Работники Музея Майдана убеждены, что ответственность за то, что Мемориал Героев Небесной сотни до сих пор не построен, должны разделить между собой президент, Генпрокуратура и правительство во главе с премьер-министром, независимо от их фамилий.

В музее утверждают, что каждый шаг по строительству мемориала осуществлялся в соответствии с законом и на принципах прозрачности, подотчетности общественности и информирования государственных органов соответствующей компетенции. В музее ожидают от правоохранительных органов - Национальной полиции, прокуратуры, СБУ - надлежащего и беспристрастного проведения следствия для выяснения всех возникших вопросов.

В то же время в музее призывают СМИ и общественность активно наблюдать за процессом следствия, приглашают ознакомиться с материалами и документами, предоставленными Национальным музеем Революции Достоинства.

  • Напомним, утром 19 ноября СБУ и Нацполиция пришли с обыском в Национальный музей Революции Достоинства.
  • В СБУ причиной обыска назвали подозрения в хищении средств в отношении должностных лиц мемориального комплекса.
  • В полиции заявили, что расследуют убытки в 4 млн грн в Национальном музее Революции Достоинства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

25 ноября, 2020 среда

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать