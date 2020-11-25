"Происходит попытка нивелировать Революцию Достоинства": Музей Майдана обратился к СМИ и общественности
Об этом говорится в обращении Музея Майдана.
"Накануне 7 годовщины Евромайдана на Национальный музей Революции Достоинства совершена мощная информационная атака, задача которой - дискредитировать, лишить достойного восприятия институт, который олицетворяет собой политику национальной памяти и о Майдане, и в целом - о праве народа бороться против тирании в своей стране" , - говорится в обращении.
Работники Музея Майдана убеждены, что ответственность за то, что Мемориал Героев Небесной сотни до сих пор не построен, должны разделить между собой президент, Генпрокуратура и правительство во главе с премьер-министром, независимо от их фамилий.
В музее утверждают, что каждый шаг по строительству мемориала осуществлялся в соответствии с законом и на принципах прозрачности, подотчетности общественности и информирования государственных органов соответствующей компетенции. В музее ожидают от правоохранительных органов - Национальной полиции, прокуратуры, СБУ - надлежащего и беспристрастного проведения следствия для выяснения всех возникших вопросов.
В то же время в музее призывают СМИ и общественность активно наблюдать за процессом следствия, приглашают ознакомиться с материалами и документами, предоставленными Национальным музеем Революции Достоинства.
- Напомним, утром 19 ноября СБУ и Нацполиция пришли с обыском в Национальный музей Революции Достоинства.
- В СБУ причиной обыска назвали подозрения в хищении средств в отношении должностных лиц мемориального комплекса.
- В полиции заявили, что расследуют убытки в 4 млн грн в Национальном музее Революции Достоинства.
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