"Победу Пальчевского" на выборах финансировали студенты и безработные: вносили в фонд по более 350 тыс. грн, - "Честно"

25 ноября, 2020, 10:49

Политическую партию "Победа Пальчевского" в третьем квартале финансировали студенты и люди, которые искали работу, они вносили по 350 тыс. грн и более

Об этом сообщает движение "Честно".

Часть доноров размещали резюме на сайте по поиску работы. Некоторые искали работу летом 2020-го, как раз когда присылали суммы в избирательный фонд партии.

Например, Ксения Новикова, которая отдала партии 350 тыс. грн, в июле искала работу администратора с зарплатой в 10 тыс. гривен.

Наталья Пакула, которая перечислила 370 тыс. грн, также искала работу продавца-консультанта по ориентировочной зарплате в 12 тыс. грн.

Анастасия Шутенко также искала работу аккаунт-менеджера. Тогда же она перечислила в фонд партии 398 тыс. грн.

Анастасия Сахно, которая перечислила партии 398 тыс., в июне искала работу помощника руководителя с зарплатой 16 тыс. гривен. В телефонном разговоре Сахно подтвердила, что посылала деньги.

"Да, деньги присылала. Я не помню сколько, много было. Посылала, потому что поддерживаю эту партию. Это были не только мои деньги, просто их клала я, мы с группой собирали эти средства и направляли их просто от моего имени ", - рассказала Сахно.

Донорка Юлия Бала, которая перечислила в фонд 392 тыс. гривен, в комментарии отметила, что деньги не посылала. Балла в марте 2020 года искала работу кассира с зарплатой 10 тыс. грн.

Имена части доноров идентичны с именами поступающих в вузы в 2014-2018 годах. Среди них: Григорий Андрейчук (388 тыс. грн), Юлия Бреус (365 тыс.), Мария-Луиза Романяк (398 тыс.), Дмитрий Шкурапет (383 тыс.). Значительная часть доноров учится в Киевском национальном торгово-экономическом университете и имеют столичную регистрацию.