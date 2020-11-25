"Это не будет третья каденция Обамы": Байден назвал первые шаги на посту президента

25 ноября, 2020, 13:58

По словам будущего президента США Джо Байдена, его политика будет направлена на то, чтобы объединить страну

Об этом избранный президент Джо Байден рассказал в интервью NBC News .

"Это не будет третий срок Обамы. Мы сталкиваемся с миром, совершенно отличным от того, что мы видели во времена администрации Обамы-Байдена", - отметил Джо Байден в ответ на тезис журналиста, что его оппоненты ожидают возвращения политики администрации 44-го президента США.

"Президент Трамп изменил ландшафт. Америка стала первой. Америка стала одинокой", - добавил он.

Байден подчеркнул, что хочет видеть в своей администрации "весь спектр американского народа и спектр Демократической партии". При этом он добавил, что согласился бы назначить даже республиканца, который голосовал за Трампа.

"Я хочу, чтобы эта страна была объединена", - заверил Байден.

По словам будущего президента США, в первые 100 дней на посту президента он планирует провести миграционную реформу, которая даст возможность более 11 млн людей в стране получить гражданство США.

Также он будет работать над проблемой пандемии в стране и отменит политику Трампа в области экологии.

В то же время, Байден отметил, что не будет преследовать Трампа и не будет использовать для этого Минюст США.

"Я не буду делать того, что делает этот президент", - сказал Джозеф Байден.

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