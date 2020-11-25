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Espreso.tvОбщество"Достали даже Кравчука": Гармаш заявил об отказе РФ подать в ТКГ план урегулирования от своего имени

"Достали даже Кравчука": Гармаш заявил об отказе РФ подать в ТКГ план урегулирования от своего имени

Представитель ОРДО в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия отказывается выступить субъектом представления плана урегулирования войны на Донбассе

Об этом Гармаш написал в Facebook.

"Сегодня была самая жесткая ТКГ на моей памяти. Они достали даже всетерпящего дипломатичного Кравчука! Простая и понятная, казалось бы, вещь - если ОРДЛО Украины не являются членами ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), то как можно рассматривать на уровне ТКГ - международных (!) консультаций - документ поданный этим нечленом? Тем более, что в Минском комплексе мероприятий, к выполнению которого нас постоянно призывают россияне, функции ОРДЛО четко обозначены: согласовывать и консультировать (!) - ничего, по политическому урегулированию, там нет. Тем более, - что все решения, наработанные в ТКГ будет имплементировать или не имплементировать Верховная Рада Украины. А как она может имплементировать план по урегулированию конфликта, если вторая сторона конфликта (которая финансирует и контролирует его) не хочет подавать его от своего имени как член ТКГ и участник переговоров, а просовывает от нечлена, который не является субъектом и не несет ответственности за невыполнение принятых решений?" - написал Гармаш.

При этом член украинской делегации отметил, что в случае представления плана урегулирования от имени РФ Украине придется его рассматривать даже при условии несогласия с его положениями.

"Казалось бы, если Россия заинтересована в решении конфликта, а не просто в субъективизации ОРДЛО или обвинениях Украины в срыве договоренностей, она официально направляет этот мирный план от своего имени, как участника ТКГ - и процесс пошел! Независимо от того, нравится нам этот план или нет, мы были бы вынуждены с ним работать - переговоры есть переговоры. И нам совершенно не важно где его подготовили: на оккупированной территории ОРДЛО, в Москве или Северной Корее, например. Нам важно чтобы был легитимный субъект подачи документа и ответственный за его выполнение", - пояснил Гармаш.

Представитель ОРДО в украинской делегации в ТКГ добавил, что вместо этого Россия стремится сделать вид, что отказ от представления такого плана является попыткой "не вмешиваться во внутренние дела Украины".

"Но у Москвы своя логика. Сегодня на ТКГ на очередную просьбу Кравчука к РФ официально представить в ТКГ план действий от российской делегации или представить план ОРДЛО от имени российской делегации Грызлов заявил, что если бы такой план и появился, то это было бы вмешательством России во внутренние дела Украины, на что Россия, конечно же, пойти не может", - рассказал Гармаш.

Сегодня была самая жесткая ТКГ на моей памяти. Они достали даже всетерпеливого, дипломатического Кравчука! Простая и ...

Опубликовано Сергеем Гармашем Среда, 25 ноября 2020 г.

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