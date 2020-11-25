Пытались спасти раненого: Хомчак объяснил, почему под Авдеевкой подразделения ООС не открыли огонь
25 ноября, 2020, 16:11
По словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, 24 ноября украинские войска не открыли огонь под Авдеевкой из-за решения командира, который считал, что это может негативно повлиять на эвакуацию раненого
Об этом главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил во время встречи со СМИ, передает АрмияInform.
Хомчак пояснил, что решение об открытии огня лежало исключительно на командире.
"Комбриг принял решение огонь не открывать, потому что неизвестно, удалось ли бы эвакуировать военного", - отметил Хомчак.
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- Напомним, 24 ноября снайпер российско-оккупационных войск тяжело ранил украинского военного под Авдеевкой.
- Вскоре тот умер в госпитале
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