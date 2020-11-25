Пытались спасти раненого: Хомчак объяснил, почему под Авдеевкой подразделения ООС не открыли огонь

25 ноября, 2020, 16:11



фото: armyinform

По словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, 24 ноября украинские войска не открыли огонь под Авдеевкой из-за решения командира, который считал, что это может негативно повлиять на эвакуацию раненого