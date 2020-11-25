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Espreso.tvОбществоПредседатель Львовской городской ТИК назвал победителя выборов мэра

Председатель Львовской городской ТИК назвал победителя выборов мэра

Председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий сообщил официальные результаты выборов председателя Львовской ОТГ

Об этом сообщает Тvoemisto.tv.

"Городская ТИК обнародовала официальные результаты выборов председателя Львовской ОТГ 22 ноября, по которым Андрей Садовый получил 62,25% поддержки избирателей, соответственно, Олег Синютка - 37,75%", - говорится в сообщении.

В первом туре выборов главы Львовской ОТГ, которые состоялись 25 октября, за Андрея Садового проголосовали 40,09% избирателей (91 131 голос), а за Олега Синютку - 31,1% (70 682 голоса). Тогда разрыв между кандидатами составил 8,99%.

24 ноября состоялась первая сессия новоизбранного совета Львовской ОТГ. На ней присутствовали 34 из 64 вновь избранных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Варта" и ВО "Свобода", а "Самопомич" и "Голос" ее проигнорировали. Депутаты трех партий приняли присягу, после чего Андрей Садовый перестал быть действующим городским головой. Также присутствующие в зале проголосовали за создание временного президиума.

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