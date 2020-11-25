Председатель Львовской городской ТИК назвал победителя выборов мэра

Об этом сообщает Тvoemisto.tv.

"Городская ТИК обнародовала официальные результаты выборов председателя Львовской ОТГ 22 ноября, по которым Андрей Садовый получил 62,25% поддержки избирателей, соответственно, Олег Синютка - 37,75%", - говорится в сообщении.

В первом туре выборов главы Львовской ОТГ, которые состоялись 25 октября, за Андрея Садового проголосовали 40,09% избирателей (91 131 голос), а за Олега Синютку - 31,1% (70 682 голоса). Тогда разрыв между кандидатами составил 8,99%.

24 ноября состоялась первая сессия новоизбранного совета Львовской ОТГ. На ней присутствовали 34 из 64 вновь избранных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Варта" и ВО "Свобода", а "Самопомич" и "Голос" ее проигнорировали. Депутаты трех партий приняли присягу, после чего Андрей Садовый перестал быть действующим городским головой. Также присутствующие в зале проголосовали за создание временного президиума.

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