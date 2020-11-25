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Espreso.tvОбществоПравительство согласовало смену двух губернаторов

Правительство согласовало смену двух губернаторов


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров согласовал увольнение глав Харьковской и Закарпатской облгосадминистраций - Алексея Кучера и Алексея Петрова

Об написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

Правительство согласовало увольнение председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова и Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Кабмин согласовал назначения Анатолия Полоскова на должность председателя Закарпатской ОГА и Айны Тымчук на должность главы Харьковской ОГА.

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