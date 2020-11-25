Правительство согласовало смену двух губернаторов
25 ноября, 2020, 15:05
Кабинет министров согласовал увольнение глав Харьковской и Закарпатской облгосадминистраций - Алексея Кучера и Алексея Петрова
Об написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.
Правительство согласовало увольнение председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова и Харьковской ОГА Алексея Кучера.
Кабмин согласовал назначения Анатолия Полоскова на должность председателя Закарпатской ОГА и Айны Тымчук на должность главы Харьковской ОГА.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-