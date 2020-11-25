Правительство продлило на год действие пошлины на импортируемые товары из России

25 ноября, 2020, 14:19

Кабинет министров Украины на своем заседании продлил на год действие пошлин в отношении товаров из Российской Федерации до 31 декабря 2021 года

Соответствующее постановление приняли во время заседания правительства 25 ноября.

Кабинет министров внес изменения в постановление от 30 декабря 2015 №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".

Так, документом продолжается до 31 декабря 2021 года применение льготных ставок ввозной пошлины, установленных Таможенным тарифом Украины (поднятых до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования ВТО) по импорту товаров, страной происхождения которых является РФ.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что Россия с 1 января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Также с августа 2014 года на территорию России запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции 3 Украина. А еще с 1 июня 2019 введена разрешительная система вывоза в Украину отдельных товаров согласно утвержденного перечня.

"Указанные действия со стороны РФ наносят ущерб интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки дискриминационных действий в отношении Украины в сфере торговли", - говорится в документе.

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