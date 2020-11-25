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Espreso.tvЭкономикаПравительство обеспечит все выплаты для людей: Шмыгаль заверил в выполнении бюджета-2020

Правительство обеспечит все выплаты для людей: Шмыгаль заверил в выполнении бюджета-2020


фото: kmu.gov.ua
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, до конца года государственный бюджет будет полностью выполнен и правительство обеспечит финансирование всех выплат для людей

Об этом Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .

"До конца года бюджет будет полностью выполнен и правительство обеспечит финансирование всех выплат для людей", - сказал Шмыгаль.

Комментируя ситуацию с выполнением бюджета, премьер напомнил, что по состоянию на 24 ноября Государственная налоговая служба (ГНС) перевыполнила план по доходам собрав в бюджет 463 млрд грн при запланированных 458 млрд грн.

"Цифры являются абсолютно объективными, показательными. Схемы ликвидируются и это демонстрируют цифры поступлений в бюджет. На сегодня годовой план выполнен и перевыполнен", - подчеркнул Шмыгаль, добавив, что за 10 месяцев прошлого года Налоговая собрала 359 млрд грн, а за этот же период в 2020 году - 419 млрд грн.

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