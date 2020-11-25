Правительство должно информировать об изменениях карантина за неделю: постановление Рады вступило в силу
25 ноября, 2020, 09:58
С 25 ноября Кабинет министров обязан предупреждать о новых ограничениях карантина за семь дней согласно постановлению Верховной Рады, которое вступила в силу
Об этом сообщает "Голос Украины" .
Постановление обнародовали 24 ноября и оно начало действовать на следующий день после опубликования.
Речь идет о введении или усиление ограничений, касающихся:
- перевозок пассажиров общественным и междугородным транспортом;
- посещение школ и университетов;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;
- работу кинотеатров;
- работу заведений питания (бары, рестораны, кафе и т.п.);
- работу ТРЦ;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- покидание места своего проживания.
При плане Кабмина ввести более одно ограничение из этого перечня, он должен не позднее, чем за 7 календарных дней, сообщить об их введении.
Правительство должно не позднее, чем за 7 дней до начала действия более двух ограничений, внести в Раду законопроект о предоставлении господдержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, на которых негативно влияют ограничения.
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