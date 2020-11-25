Правительство должно информировать об изменениях карантина за неделю: постановление Рады вступило в силу

25 ноября, 2020, 09:58

С 25 ноября Кабинет министров обязан предупреждать о новых ограничениях карантина за семь дней согласно постановлению Верховной Рады, которое вступила в силу

Об этом сообщает "Голос Украины" .

Постановление обнародовали 24 ноября и оно начало действовать на следующий день после опубликования.

Речь идет о введении или усиление ограничений, касающихся:

перевозок пассажиров общественным и междугородным транспортом;

посещение школ и университетов;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;

работу кинотеатров;

работу заведений питания (бары, рестораны, кафе и т.п.);

работу ТРЦ;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

покидание места своего проживания.

При плане Кабмина ввести более одно ограничение из этого перечня, он должен не позднее, чем за 7 календарных дней, сообщить об их введении.

Правительство должно не позднее, чем за 7 дней до начала действия более двух ограничений, внести в Раду законопроект о предоставлении господдержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, на которых негативно влияют ограничения.