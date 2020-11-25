 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство должно информировать об изменениях карантина за неделю: постановление Рады вступило в силу

Правительство должно информировать об изменениях карантина за неделю: постановление Рады вступило в силу

С 25 ноября Кабинет министров обязан предупреждать о новых ограничениях карантина за семь дней согласно постановлению Верховной Рады, которое вступила в силу

Об этом сообщает "Голос Украины" .

Постановление обнародовали 24 ноября и оно начало действовать на следующий день после опубликования.

Речь идет о введении или усиление ограничений, касающихся:

  • перевозок пассажиров общественным и междугородным транспортом;
  • посещение школ и университетов;
  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;
  • работу кинотеатров;
  • работу заведений питания (бары, рестораны, кафе и т.п.);
  • работу ТРЦ;
  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
  • покидание места своего проживания.

При плане Кабмина ввести более одно ограничение из этого перечня, он должен не позднее, чем за 7 календарных дней, сообщить об их введении.

Правительство должно не позднее, чем за 7 дней до начала действия более двух ограничений, внести в Раду законопроект о предоставлении господдержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, на которых негативно влияют ограничения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2020 среда

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

25 ноября, 2020 среда

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать