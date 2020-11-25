 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПоставлял оккупантам горючее: "замминистра энергетики" террористической "ДНР" объявили подозрение

Поставлял оккупантам горючее: "замминистра энергетики" террористической "ДНР" объявили подозрение

Уличенному контрразведкой СБУ "замминистра топлива и энергетики "ДНР", который занимался материально-техническим обеспечением наемников РФ, объявили подозрение

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Житель Донецка в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям и впоследствии главарями террористов был назначен "заместителем министра топлива и энергетики ДНР". Находясь на "должности", злоумышленник занимался материально-техническим обеспечением оккупантов, организовывал поставки горючего для военной техники, которую незаконные вооруженные формирование применяли в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Также он участвовал в налаживании взаимодействия между ОПГ "ЛДНР" и занимался популяризацией их деятельности среди местного населения", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник объявлен в розыск.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

25 ноября, 2020 среда

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать