Поставлял оккупантам горючее: "замминистра энергетики" террористической "ДНР" объявили подозрение

25 ноября, 2020, 16:30

Уличенному контрразведкой СБУ "замминистра топлива и энергетики "ДНР", который занимался материально-техническим обеспечением наемников РФ, объявили подозрение

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Житель Донецка в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям и впоследствии главарями террористов был назначен "заместителем министра топлива и энергетики ДНР". Находясь на "должности", злоумышленник занимался материально-техническим обеспечением оккупантов, организовывал поставки горючего для военной техники, которую незаконные вооруженные формирование применяли в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Также он участвовал в налаживании взаимодействия между ОПГ "ЛДНР" и занимался популяризацией их деятельности среди местного населения", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник объявлен в розыск.

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