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Espreso.tvОбществоПосещение Украины миссией МВФ ожидается до конца года, но в онлайн-режиме, - советник Зеленского

Посещение Украины миссией МВФ ожидается до конца года, но в онлайн-режиме, - советник Зеленского

По словам советника президента Олега Устенко миссия МВФ может "посетить" Украину в онлайн-режиме до конца 2020 года

Об этом советник президента Олег Устенко рассказал Общественному радио.

По словам Устенко, правительство, Минфин, Минюст и НБУ находятся в постоянном диалоге с МВФ в отношении их онлайн-миссии в Украину.

"Ожидаем, что до конца года эта миссия будет. Она будет проходить в режиме онлайн-конференций, ведь сейчас представители МВФ не осуществляют миссии физически", - рассказал Устенко.

Он добавил, что до конца 2020 года Украина ожидает получить от Европейского Союза 750 млн долларов из программы макрофинансовой помощи. Вопрос о предоставлении Украине этих средств поднимал в Брюсселе президент Владимир Зеленский во время своего октябрьского визита в столицу ЕС.

"Тогда речь шла о том, что ЕС поддерживает Украину, в том числе и финансово. Мы ожидаем эти 750 млн долларов, которые поступят в Украину до конца этого года", - пояснил Устенко.

 

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