Посещение Украины миссией МВФ ожидается до конца года, но в онлайн-режиме, - советник Зеленского
Об этом советник президента Олег Устенко рассказал Общественному радио.
По словам Устенко, правительство, Минфин, Минюст и НБУ находятся в постоянном диалоге с МВФ в отношении их онлайн-миссии в Украину.
"Ожидаем, что до конца года эта миссия будет. Она будет проходить в режиме онлайн-конференций, ведь сейчас представители МВФ не осуществляют миссии физически", - рассказал Устенко.
Он добавил, что до конца 2020 года Украина ожидает получить от Европейского Союза 750 млн долларов из программы макрофинансовой помощи. Вопрос о предоставлении Украине этих средств поднимал в Брюсселе президент Владимир Зеленский во время своего октябрьского визита в столицу ЕС.
"Тогда речь шла о том, что ЕС поддерживает Украину, в том числе и финансово. Мы ожидаем эти 750 млн долларов, которые поступят в Украину до конца этого года", - пояснил Устенко.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-