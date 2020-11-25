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Espreso.tvОбществоПесков: Путин не будет поздравлять Байдена с победой, несмотря на решение Трампа передать власть

Песков: Путин не будет поздравлять Байдена с победой, несмотря на решение Трампа передать власть


фото: reuters
По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, тот поздравит Джо Байдена с победой только после инаугурации

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ .

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение 45-го президента США Дональда Трампа о передаче власти "недостаточно" для официальных поздравлений.

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"Нет, этого недостаточно. Вы знаете, что еще продолжается рассмотрение и пересчет голосов в некоторых штатах, без которого не могут официально подвести итоги выборов", - отметил Песков.

  • Напомним, 20 ноября пересчет результатов голосования на выборах президента США в штате Джорджия подтвердил победу демократа Джо Байдена .
  • 22 ноября суд отклонил требование действующего президента Дональда Трампа о пересчете голосов на президентских выборах США в штате Пенсильвания

 

 

 

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