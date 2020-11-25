Пациенты смогут вызвать мобильную бригаду скорой через контакт-центр МЗ

25 ноября, 2020, 11:08

Министерство здравоохранения с 26 ноября даст возможность в тестовом режиме вызвать мобильную бригаду скорой помощи через всеукраинский контакт-центр по противодействию COVID-19

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Мы запускаем в тестовом режиме, потом, конечно, она перейдет на постоянную основу, такую функцию, чтобы любой человек мог заказать вызов мобильной бригады непосредственно в контакт-центре", - сказал Степанов.

По его словам, если пациент имеет проблемы с вызовом мобильной бригады, он смог бы позвонить в контакт-центр, где его связали с местом пребывания и вызвали такую бригаду.

"Для этого мы соединили все учреждения здравоохранения, определили ответственных лиц ... и такой сервис запускается с завтрашнего дня (26 ноября - ред.)", - отметил Степанов.

Он добавил, что до конца месяца Минздрав также планирует запустить консультации семейных врачей через контакт-центр. Он отметил, что сейчас начат набор врачей.

Напомним, единственный всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию СOVID-19 заработал со 2 ноября. Получить исчерпывающую информацию по лечению или диагностики коронавирусной болезни можно по бесплатному номеру 0-800-60-20-19.

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