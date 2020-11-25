Обидчик украинского боксера бросил вызов лучшему бойцу мира

25 ноября, 2020, 13:15

Американец Дэниел Джейкобс, который побеждал украинца Сергея Деревянченко, бросил вызов лидеру рейтинга лучших боксеров мира мексиканцу Саулю Альваресу

Об этом сообщает Boxingnews24 .

По словам Дэниэла Джейкобса, он заинтересован во встрече с победителем поединка между Саулем Альваресом и британцем Каллуумом Смитом.

"Мне нравится идея поединка с победителем этого противостояния. Трудно определить победителя в этом бою. Это бокс, здесь всегда может случиться все что угодно. Они оба сейчас в расцвете сил, трудно сказать, кто выиграет. Я буду пристально наблюдать за их поединком, но мне тоже надо победить в пятницу вечером. Только после этого я могу себя поставить в выгодное положение, для чемпионского боя ", - сказал Джейкобс, который 27 ноября сразится с Габриэлем Росадо из США.

В октябре 2018 года Дэниэл Джейкобс победил украинца Сергея Деревянченко в бою за титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).

Сауль Альварес 19 декабря проведет бой против чемпиона мира WBA Super (Всемирной боксерской ассоциации) во втором среднем весе (до 76,2 кг) Каллума Смита.

Альварес занимает первое место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Джейкобс встречался с Альваресом в мае 2019 и проиграл единогласным решением судей.

19 ноября стало известно, что лидер рейтинга лучших боксеров мира мексиканец Сауль Альварес сосредоточится на выступлениях во втором среднем весе .

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