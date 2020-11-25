Обещают компенсацию "коммуналки" или медицинских услуг: НБУ предупредил о мошенничестве во время карантина

25 ноября, 2020, 15:45

Национальный банк Украины предупредил об очередных схемах мошенничества во время карантина

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НБУ.

"Онлайн-компенсация от государства" - еще один крючок, на который мошенники ловят доверчивых украинцев. Преступники пользуются непростым положением, в которое попали граждане в связи с пандемией COVID-19, обещая деньги якобы от государства на оплату коммунальных услуг; медицинские услуги или выплаты в связи с заражением коронавирусом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили, что в таком случае потенциальная жертва получает смс-сообщение, направляющее ее на мошеннический сервис. После этого на экране появляется информация, что пользователю назначена сумма компенсации, иногда она достигает 50 тыс. грн. При этом, чтобы их получить, необходимо оплатить незначительную комиссию - 100-200 грн.

"Иногда мошенники на этом не останавливаются. После уплаты комиссии они просят оплатить средства за формирование счета, верификацию и другие фальшивые услуги. И так до тех пор, пока человек не потратит все деньги со своего счета или поймет что это ловушка", - отметили в НБУ .

В регуляторе объяснили, что получив подобное сообщение, пользователь должен проверить информацию через надежные источники. По вопросам компенсаций от государства необходимо обращаться в профильное государственное учреждение по месту жительства.