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Espreso.tvОбществоНАПК остановило госфинансирование "Батькивщины", партия оспаривает действия агентства в Окружном административном суде Киева

НАПК остановило госфинансирование "Батькивщины", партия оспаривает действия агентства в Окружном административном суде Киева

НАПК остановило государственное финансирование ВО "Батькивщина" из-за нарушений в финансовом отчете партии

Об этом сообщает прессслужба ОАСК.

В отчете партии за первый квартал 2020 года обнаружили сразу несколько нарушений. Они касаются анализа отчетности региональных организаций партии и ее центрального офиса, а именно: отсутствие отчета городской организации партии города Украинка; отсутствие сведений о наличии финансовых обязательств перед ООО "Финейт" на 45 тыс. грн; подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей (касается Сумской и Киевской областных организаций).

По донорам киевской городской организации и кировоградской областной организации обнаружили несоответствие их дохода и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017 - 2020 годах. Договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн грн были датированы ранее, чем были открыты указанные в них банковские счета.

Речь идет о деньгах, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию.

Решение по "Батькивщине" - первое, которое обосновано не отказом самой партии, а решением НАПК после проверки финансовой отчетности.

Такое решение НАПК "Батькивщина" решила обжаловать в Окружном административном суде Киева.

Партия просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении заключения о финансовом отчете и отменить приказ о прекращении госфинансирования.

Также в "Батькивщине" просят на время рассмотрения дела и до приговора суда вернуть им финансирование.

Сейчас ОАСК решает, есть ли правовые основания открывать административное производство.

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