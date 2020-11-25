НАПК остановило госфинансирование "Батькивщины", партия оспаривает действия агентства в Окружном административном суде Киева

Об этом сообщает прессслужба ОАСК.

В отчете партии за первый квартал 2020 года обнаружили сразу несколько нарушений. Они касаются анализа отчетности региональных организаций партии и ее центрального офиса, а именно: отсутствие отчета городской организации партии города Украинка; отсутствие сведений о наличии финансовых обязательств перед ООО "Финейт" на 45 тыс. грн; подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей (касается Сумской и Киевской областных организаций).

По донорам киевской городской организации и кировоградской областной организации обнаружили несоответствие их дохода и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017 - 2020 годах. Договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн грн были датированы ранее, чем были открыты указанные в них банковские счета.

Речь идет о деньгах, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию.

Решение по "Батькивщине" - первое, которое обосновано не отказом самой партии, а решением НАПК после проверки финансовой отчетности.

Такое решение НАПК "Батькивщина" решила обжаловать в Окружном административном суде Киева.