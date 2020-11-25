Налоговая досрочно выполнила план поступлений в госбюджет, - Минфин

25 ноября, 2020, 09:59

Государственная налоговая служба выполнила годовые индикативные показатели по доходам общего фонда государственного бюджета

Об этом сообщила пресс служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, при годовом росписи 458,3 млрд грн по платежам, закрепленных за ГНС, в общий фонд госбюджета уже поступило 462, 9 млрд грн. То есть план перевыполнен на 1%, или 4,5 млрд грн.

В частности, перевыполнены показатели по таким источникам, как налог на добавленную стоимость с учетом бюджетного возмещения, в том числе, за счет совершенствования работы системы мониторинга рискованности налоговых накладных, ликвидации схем по налогу на добавленную стоимость. Также перевыполнены доходы за статеттею "административные штрафы и другие санкции", а также по акцизному налогу.

При этом отмечается, что годовые показатели по отдельным источникам еще не достигнуты.

"Такая статистика свидетельствует об эффективной работе в сфере детенизации, поскольку объем« теневых »операций значительно сокращается, а на их место выходит легальный и честный бизнес, который добросовестно платит налоги", - отметили в пресс-службе.

При этом в ведомстве добавили, что возмещение НДС происходит без задержки и в установленные законодательством сроки. В частности, в ноябре этого года ожидается возмещения НДС в сумме 12,5 млрд гривен.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в течение последних полгода наблюдалось регулярное перевыполнение доходной части, что дало возможность наверстать отставание в доходах бюджета общего фонда, которое было с мая.

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