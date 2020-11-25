Налоговая досрочно выполнила план поступлений в госбюджет, - Минфин
Об этом сообщила пресс служба Министерства финансов.
Согласно сообщению, при годовом росписи 458,3 млрд грн по платежам, закрепленных за ГНС, в общий фонд госбюджета уже поступило 462, 9 млрд грн. То есть план перевыполнен на 1%, или 4,5 млрд грн.
В частности, перевыполнены показатели по таким источникам, как налог на добавленную стоимость с учетом бюджетного возмещения, в том числе, за счет совершенствования работы системы мониторинга рискованности налоговых накладных, ликвидации схем по налогу на добавленную стоимость. Также перевыполнены доходы за статеттею "административные штрафы и другие санкции", а также по акцизному налогу.
При этом отмечается, что годовые показатели по отдельным источникам еще не достигнуты.
"Такая статистика свидетельствует об эффективной работе в сфере детенизации, поскольку объем« теневых »операций значительно сокращается, а на их место выходит легальный и честный бизнес, который добросовестно платит налоги", - отметили в пресс-службе.
При этом в ведомстве добавили, что возмещение НДС происходит без задержки и в установленные законодательством сроки. В частности, в ноябре этого года ожидается возмещения НДС в сумме 12,5 млрд гривен.
По словам министра финансов Сергея Марченко, в течение последних полгода наблюдалось регулярное перевыполнение доходной части, что дало возможность наверстать отставание в доходах бюджета общего фонда, которое было с мая.
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