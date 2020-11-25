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Espreso.tvЭкономикаНафтогаз в следующем году начнет искать газ на Черноморском шельфе

Нафтогаз в следующем году начнет искать газ на Черноморском шельфе

Нафтогаз через несколько месяцев, то есть в следующем году начнет сейсмическое исследование черноморского шельфа

Об этом сообщил Александр Романюк, директор директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" компании "Нафтогаз Украины", в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Впереди очень большой объем работы. Мы к этой работе готовились. Мы планируем подписать специальные разрешения, которые нам дадут возможность начинать работать на шельфе и начинать разведку в кратчайшие сроки. Но это займет где-то несколько месяцев", - сказал Романюк.

По его словам компания будет заниматься разведкой шельфа, который граничит с Румынией, Болгарией и Турцией.

"Разведка - это наиболее рисковый этап. Наша стратегия движения - это сделать сейсмическое исследование, которое мы планируем начать в следующем году. Разведка и сейсмика на всю территорию будет стоить до $100 млн", - отметил представитель Нафтогаза.

По результатам сейсмических исследований, когда будет понятно, где именно находятся блоки с большей плотностью газа, Нафтогаз будет готовиться к бурению первых поисковых скважин.

"После того, как мы обнаружим, где на всей этой территории большие запасы газа, мы снимем очень большую часть риска, поэтому интерес иностранных партнеров к черноморскому шельфу будет несравнимо больше, чем сейчас", - убежден Романюк.

  • Кабмин 25 ноября передал все месторождения природного газа на шельфе Черного моря в пользование НАК "Нафтогаз Украины", отменив постановлением условие о проведении аукционов.
  • Нафтогаз готов в кратчайшие сроки начинать сейсмические исследования на море после решения официальных процедур. Согласно предварительным расчетам, инвестиции уже первый год работы на шельфе могут достигнуть до $40 млн, сообщили в компании.

 

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