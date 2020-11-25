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Espreso.tvОбществоНафтогаз получил разрешение на разработку всех месторождений газа на шельфе на 30 лет

Нафтогаз получил разрешение на разработку всех месторождений газа на шельфе на 30 лет


фото: 24tv
25 ноября Кабмин передал все месторождения природного газа на шельфе Черного моря в пользование НАК "Нафтогаз Украины", отменив постановлением условие о проведении аукционов

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 25 ноября, передает Цензор.НЕТ.

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский отметил, что решением предлагается внести изменения в порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами.

"Проектом постановления предусмотрена возможность получить НАК "Нафтогаз Украины" без аукциона специальное разрешение на пользование нефтегазоносными недрами на континентальном шельфе в пределах исключительной экономической зоны Украины, что позволит нарастить собственную добычу природного газа, создать новые рабочие места и наполнить как местные, так и государственный бюджеты", - заявил Абрамовский.

"Главное, что к разработке месторождений государственная компания сможет приступить сразу после принятия акта и прохождения соответствующих процедур", - добавил министр.

Предполагается, что в будущем Нафтогаз привлечет к разработке указанных месторождений частные компании.

В то же время, министр финансов Сергей Марченко отметил, что воздержится от голосования за этот проект постановления, поскольку его принятие приведет к недопоступлению средств в госбюджет от сбора за продажу спецразрешений.

Согласно пояснительной записке к документу, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа в западной части Черного моря, по разным оценкам, составляют 1-2 трлн кубометров газа и более 1 трлн т нефти с газовым конденсатом, с возможностью ежегодно добывать около 10 млрд кубометров газа.

"Мы, со своей стороны, настроены решительно и готовы в кратчайшие сроки начинать сейсмические исследования на море, после решения официальных процедур. Согласно предварительным расчетам, инвестиции уже первый год работы на шельфе могут достигнуть до $40 млн", - прокомментировали в компании "Нафтогаз".

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