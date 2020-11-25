На побережье Тихого океана в Новой Зеландии выбросились более 120 китов

25 ноября, 2020, 13:32

На остров Чатем в Тихом океане выбросились 125 китов - из них 97 погибли сразу, а других - усыпили

Об этом сообщает The Guardian .

В Департаменте охраны природы Новой Зеландии отметили, что на побережье острова Чатем выбросились 125 китов - 97 из них погибли сразу, 28 китов и трех дельфинов решили усыпить из-за сложных морские условия.

Отмечается, что Чатем находится в 800 км от Новой Зеландии. Такая удаленность привела к длительной задержки спасения животных.

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