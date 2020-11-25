На Луганщине арестовали ранее объявленную в розыск организатора "референдума" 2014 года
Об этом сообщили в прокуратуре Луганской области.
По данным следствия, в мае 2014 года женщина участвовала в организации и проведении незаконного "референдума" по поддержке так называемого "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории поселка Колядовка Новоайдарского района.
Подозреваемая была так называемым секретарем участковой комиссии, где осуществляла выдачу "бюллетеней", подсчитывала голоса, составляла и утверждала протокол результатов голосования.
Результаты голосования на избирательном участке в дальнейшем были использованы представителями так называемой центральной избирательной комиссии ЛНР для провозглашения государственной самостоятельности псевдореспублики.
В ноябре 2019 года женщине был озаочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, после чего была объявлена в розыск.
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