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Espreso.tvОбществоНа Луганщине арестовали ранее объявленную в розыск организатора "референдума" 2014 года

На Луганщине арестовали ранее объявленную в розыск организатора "референдума" 2014 года

25 ноября, Северодонецкий городской суд Луганской области отправил подозреваемую в организации незаконного референдума и посягательстве на территориальную целостность под круглосуточный домашний арест

Об этом сообщили в прокуратуре Луганской области.

По данным следствия, в мае 2014 года женщина участвовала в организации и проведении незаконного "референдума" по поддержке так называемого "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории поселка Колядовка Новоайдарского района.

Подозреваемая была так называемым секретарем участковой комиссии, где осуществляла выдачу "бюллетеней", подсчитывала голоса, составляла и утверждала протокол результатов голосования.

Результаты голосования на избирательном участке в дальнейшем были использованы представителями так называемой центральной избирательной комиссии ЛНР для провозглашения государственной самостоятельности псевдореспублики.

В ноябре 2019 года женщине был озаочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, после чего была объявлена в розыск.

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