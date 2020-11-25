На Буковине пограничники применили оружие, чтобы схватить несовершеннолетнего рядом со схроном в 10 тыс. сигарет

25 ноября, 2020, 14:32

В ночь с 24 на 25 ноября пограничники на Буковине обнаружили схрон с сигаретами и молодого человека, который пытался бежать: выстрелы в воздух остановили 17-летнего от побега

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ .

"Вчера поздно вечером один из нарядов обнаружил в пограничье место накопления табачных изделий. Наряду находилась одно лицо, пыталась убежать от пограничного наряда. Предупредительные выстрелы убедили беглеца остановиться. Он оказался 17-летним жителем райцентра Путила", - говорится в сообщении.

В тайнике контрабандистов пограничники насчитали 20 ящиков, в которых было 9950 пачек сигарет "Марбл".

На семнадцатилетнего парня составили админпротокол, а сигареты изъяли.

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