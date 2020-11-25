Министр здравоохранения Турции сообщил о третьей вспышке коронавируса в стране

25 ноября, 2020, 22:34

В Турции зафиксировали третий пик COVID-19 в нескольких провинциях

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Anadolu.

"Увеличение числа случаев заболевания COVID-19 на 50% зафиксировано в 15 провинциях", - сказал министр.

Он отметил, что более жесткие карантинные ограничения в стране могут ввести, если жители не будут выполнять действующие правила.

Коджа добавил, что 25 ноября в Турции зафиксировали пик смертности от COVID-19. За сутки в стране умерли 168 человек, и сейчас количество погибших за всю пандемии достигло 12 840 человек.

Напомним, что по состоянию на 25 ноября в Украине обнаружили 13 882 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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