Минэкономики объявит конкурс на руководителя "Укрспирта"

25 ноября, 2020, 13:36

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурс на руководителя госпредприятия "Укрспирт"

Об этом написала в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди.

"Сегодня принято решение объявить конкурсный отбор руководителя государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности" Укрспирт "как особо важного для экономики предприятия", - написала Панаиотиди.

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