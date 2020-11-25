Минэкономики объявит конкурс на руководителя "Укрспирта"
25 ноября, 2020, 13:36
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурс на руководителя госпредприятия "Укрспирт"
Об этом написала в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди.
"Сегодня принято решение объявить конкурсный отбор руководителя государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности" Укрспирт "как особо важного для экономики предприятия", - написала Панаиотиди.
- Напомним, с 1 июля госпредприятие "Укрспирт" больше не является монополистом в спиртовой отрасли , поэтому Министерство финансов выдало лицензии на производство спирта частным заводам.
- 12 августа Кабмин утвердил трехлетнюю программу реформирования спиртовой отрасли, которая предусматривает приватизацию активов "Укрспирт".
- Первый выставлен на аукцион актив "Укрспирт" - Немировская МПД - было приватизировано за 55 млн грн .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-