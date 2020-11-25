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Espreso.tvЭкономикаМинэкономики объявит конкурс на руководителя "Укрспирта"

Минэкономики объявит конкурс на руководителя "Укрспирта"


фото: zik
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурс на руководителя госпредприятия "Укрспирт"

Об этом написала в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди.

"Сегодня принято решение объявить конкурсный отбор руководителя государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности" Укрспирт "как особо важного для экономики предприятия", - написала Панаиотиди.

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