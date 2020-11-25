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Espreso.tvЭкономикаМинцифры рассматривает возможность запрета видеоигр, вредящих национальным интересам Украины

Минцифры рассматривает возможность запрета видеоигр, вредящих национальным интересам Украины

Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков выразил мнение о возможности запрета в Украине видеоигр, которые вредят национальным интересам государства

Такое мнение высказал в Facebook заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

"Друзья, хочу услышать ваше мнение - нужен ли в Украине действенный механизм запрета компьютерных игр, которые вредят национальным интересам государства", - написал Борняков.

В частности, он упомянул часть известной видеоигры Call of Duty, в сюжете которой - "условная война на Донбассе".

"Красивая графика, реалистичный сюжет и мы уже привыкли к постоянному противостоянию РФ и США в кинематографе, играх, и, возможно, хорошо, что о событиях в Украине и их последствиях будут знать во всем мире. Но проблема значительно глубже. Не исключено, что завтра появится игра, в которой нам и нашим детям будут пропагандировать и навязывать неприемлемые вещи, которые будут ставить под сомнение территориальную целостность Украины. А действенного механизма, который бы запретил ее распространение в нашей стране, - нет ", - пояснил Борняков.

Он добавил, что фильмы и сериалы, которые противоречат национальным интересам, давно не показывают в украинских кинотеатрах и не транслируют украинские телеканалы. При этом индустрию, которая на сегодня насчитывает около 2,7 млрд игроков, "почему-то забыли".

"Не буду лукавить, я сам страстный поклонник компьютерных игр и могу провести не один час с джойстиком в руках, когда есть свободное время. Но считаю, что государство должно иметь возможность запретить видеоигры, которые пропагандируют ликвидацию независимости Украины или имеют сюжет, "связанный с деятельностью государства-агрессора, где она представлена как положительная", - подчеркнул замминистра.

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