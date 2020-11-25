Меган Маркл рассказала, что у нее случился выкидыш
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.
Меган в колонке описывает, как почувствовала боль
"Я почувствовала сильную боль. Опустилась на пол вместе с Арчи в руках, пела колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Я занимала моего первенца, зная, что теряю своего второго ребенка", - рассказала Меган.
Затем она попала в больницу.
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"Через несколько часов я лежала на больничной койке, держа мужа (принца Гарри, - ред) за руку. Глядя на холодные белые стены, мои глаза потускнели", - рассказала герцогиня.
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