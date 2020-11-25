Машина с политическим лозунгом на дверях врезалась в ворота ведомства Меркель в Берлине. ФОТОФАКТ
25 ноября, 2020, 11:58
25 ноября авто с надписью белой краской "Остановите политику глобализации" въехало в ворота резиденции немецкого канцлера Ангелы Меркель
Об этом сообщает Reuters .
По словам журналистов, на другой стороне машины также была надпись "Вы проклятые убийцы детей и стариков".
Отмечается, что утром 25 ноября фрау Меркель проводила видео-конференцию с главами правительств федеральных земель Германии, на которой должны были обсуждаться продлении режима изоляции и дальнейшие шаги по борьбе с пандемией коронавируса.
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