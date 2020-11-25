Марсоход обнаружил на Марсе следы меганаводнений, которые произошли около 4 млрд лет назад
Об этом сообщает Engadget, передает Укринформ.
"Следы от потопов ранее идентифицировались искусственными спутниками", - сказал ученый Альберто Фейрен.
Ученые использовали снимки, сделаные камерами Mars Hand Lens Image и Mastcam на борту марсохода Curiosity, для наблюдения за камнями и минералами в кратере Гейл. Ученые нашли отложения, которые были вызваны внезапными паводками после того, как сформировался кратер.
Исследователи отметили, что мощный удар от падения метеорита вызвал наводнения. А потом сгенерировал достаточно тепла, чтобы огромное количество льда планеты растаяло. В это время выделились углекислый газ и метан, которые в сочетании с водяным паром на короткое время обеспечили теплый и влажный климат. Это привело к проливным дождям по всей планете, а каменные образования сдвинулись из кратера Гейл.
Наличие воды на Марсе может свидетельствовать о существовании жизни на планете, поэтому NASA и другие космические агентства ищут ее на небесных телах Солнечной системы. Фейрен пояснил, что "планета имела условия, необходимые для того, чтобы на Марсе была вода, а на Земле - где вода, там жизнь".
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