 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМарсоход обнаружил на Марсе следы меганаводнений, которые произошли около 4 млрд лет назад

Марсоход обнаружил на Марсе следы меганаводнений, которые произошли около 4 млрд лет назад


фото: NASA
Команда ученых NASA с помощью данных, собранных марсоходом Curiosity обнаружила, что в кратере Гейл на Марсе почти 4 млрд лет назад произошли меганаводнения

Об этом сообщает Engadget, передает Укринформ.

"Следы от потопов ранее идентифицировались искусственными спутниками", - сказал ученый Альберто Фейрен.

Ученые использовали снимки, сделаные камерами Mars Hand Lens Image и Mastcam на борту марсохода Curiosity, для наблюдения за камнями и минералами в кратере Гейл. Ученые нашли отложения, которые были вызваны внезапными паводками после того, как сформировался кратер.

Исследователи отметили, что мощный удар от падения метеорита вызвал наводнения. А потом сгенерировал достаточно тепла, чтобы огромное количество льда планеты растаяло. В это время выделились углекислый газ и метан, которые в сочетании с водяным паром на короткое время обеспечили теплый и влажный климат. Это привело к проливным дождям по всей планете, а каменные образования сдвинулись из кратера Гейл.

Наличие воды на Марсе может свидетельствовать о существовании жизни на планете, поэтому NASA и другие космические агентства ищут ее на небесных телах Солнечной системы. Фейрен пояснил, что "планета имела условия, необходимые для того, чтобы на Марсе была вода, а на Земле - где вода, там жизнь".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

25 ноября, 2020 среда

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать