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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей вторника

Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника


фото: Getty Images
Во вторник, 24 ноября, были сыграны восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

4-й тур

24 ноября

Группа E

"Ренн" (Франция) - "Челси" (Англия) 1: 2

Голы: Гирасси, 85 - Хадсон-одой, 22 Жиру, 90 + 1

"Краснодар" (Россия) - "Севилья" (Испания) 1: 2

Голы: Вандерсон, 56 - Ракитич, 4, Эль-Хаддад, 90 + 5

Группа F

"Лацио" (Италия) - "Зенит" (Россия) 3: 1

Голы: Иммобиле, 3, Пароло, 22, 55 (пен.) - Дзюба, 25

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Брюгге" (Бельгия) 3: 0

Голы: Холланд, 18, 60, Санчо, 45

Группа G

"Динамо" (Украина) - "Барселона" (Испания) 0: 4

Голы: ГОСТ, 52, Бретвейт, 57, 70 (пен.), Гризманн, 90 + 2

"Ювентус" (Италия) - "Ференцварош" (Венгрия) 2: 1

Голы: Роналду, 35, Мората, 90 + 2 - Узун, 19

Группа H

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) 4: 1

Голы: Фернандес, 7, 19, Рашфорд, 35 (пен.), Джеймс, 90 + 2

ПСЖ (Франция) - "Лейпциг" (Германия) 1: 0

Гол: Неймар, 11 (пен.)

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