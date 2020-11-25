Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Лига чемпионов
4-й тур
24 ноября
Группа E
"Ренн" (Франция) - "Челси" (Англия) 1: 2
Голы: Гирасси, 85 - Хадсон-одой, 22 Жиру, 90 + 1
"Краснодар" (Россия) - "Севилья" (Испания) 1: 2
Голы: Вандерсон, 56 - Ракитич, 4, Эль-Хаддад, 90 + 5
Группа F
"Лацио" (Италия) - "Зенит" (Россия) 3: 1
Голы: Иммобиле, 3, Пароло, 22, 55 (пен.) - Дзюба, 25
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Брюгге" (Бельгия) 3: 0
Голы: Холланд, 18, 60, Санчо, 45
Группа G
"Динамо" (Украина) - "Барселона" (Испания) 0: 4
Голы: ГОСТ, 52, Бретвейт, 57, 70 (пен.), Гризманн, 90 + 2
"Ювентус" (Италия) - "Ференцварош" (Венгрия) 2: 1
Голы: Роналду, 35, Мората, 90 + 2 - Узун, 19
Группа H
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) 4: 1
Голы: Фернандес, 7, 19, Рашфорд, 35 (пен.), Джеймс, 90 + 2
ПСЖ (Франция) - "Лейпциг" (Германия) 1: 0
Гол: Неймар, 11 (пен.)
- 24 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" дома проиграло испанской "Барселоне" со счетом 0: 4 .
- В другом матче 4-го тура лондонский "Челси" победил французский "Ренн" со счетом 1: 2 .
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