 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды


фото: Getty Images
В среду, 25 ноября, будут сыграны восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

4-й тур

25 ноября

Группа А

22:00 "Атлетико" (Испания) - "Локомотив" (Россия), прямая трансляция на Megogo

22:00 "Бавария" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия), прямая трансляция на Megogo

Группа B

19:55 "Боруссия" (Менхенгладбах), Германия "Шахтер" (Украина), прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo

22:00 "Интер" (Италия) - "Реал" (Испания), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Megogo

Группа С

19:55 "Олимпиакос" (Греция) - "Манчестер Сити" (Англия), прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 1"

22:00 "Марсель" (Франция) - "Порту" (Португалия), прямая трансляция на Megogo

Группа D

22:00 "Ливерпуль" (Англия) "Аталанта" (Италия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3" и Megogo

22:00 "Аякс" (Нидерланды) - "Мидтьюланн" (Дания), прямая трансляция на Megogo

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2020 среда

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

25 ноября, 2020 среда

24 ноября, 2020 вторник

23 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать