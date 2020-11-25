Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
4-й тур
25 ноября
Группа А
22:00 "Атлетико" (Испания) - "Локомотив" (Россия), прямая трансляция на Megogo
22:00 "Бавария" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия), прямая трансляция на Megogo
Группа B
19:55 "Боруссия" (Менхенгладбах), Германия "Шахтер" (Украина), прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo
22:00 "Интер" (Италия) - "Реал" (Испания), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Megogo
Группа С
19:55 "Олимпиакос" (Греция) - "Манчестер Сити" (Англия), прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 1"
22:00 "Марсель" (Франция) - "Порту" (Португалия), прямая трансляция на Megogo
Группа D
22:00 "Ливерпуль" (Англия) "Аталанта" (Италия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3" и Megogo
22:00 "Аякс" (Нидерланды) - "Мидтьюланн" (Дания), прямая трансляция на Megogo
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