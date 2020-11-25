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Espreso.tvЭкономикаКурс валют: гривна в дальнейшем снижается в цене

Курс валют: гривна в дальнейшем снижается в цене

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 25 ноября 2020 года на отметке 28,37 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 24 ноября курс составлял 28,369 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 25 ноября установлен на уровне 33,68 грн / евро. По состоянию на 24 ноября курс составлял 33,75 грн / евро.

На наличном рынке 25 ноября состояние на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,35, продают - по 28,39 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,20 до 28,45 грн / $, продажи - в пределах 28,42-29,20 грн / $.

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