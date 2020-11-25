Курс валют: гривна в дальнейшем снижается в цене
25 ноября, 2020, 09:23
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 25 ноября 2020 года на отметке 28,37 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 24 ноября курс составлял 28,369 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 25 ноября установлен на уровне 33,68 грн / евро. По состоянию на 24 ноября курс составлял 33,75 грн / евро.
На наличном рынке 25 ноября состояние на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,35, продают - по 28,39 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 28,20 до 28,45 грн / $, продажи - в пределах 28,42-29,20 грн / $.
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