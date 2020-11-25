Контрразведка разоблачила нацгвардейца, который "сливал" россиянам данные о деятельности иностранных инструкторов
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, гвардеец был завербован в 2019 году представителями Главного управления Генштаба ВС РФ. По заданию кураторов, он собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов.
Также россияне хотели получить схемы расположения украинских военных объектов.
Во время следственных действий по месту службы и дома у нацгвардейца получены доказательства его шпионажа в пользу РФ.
Агенту врага объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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