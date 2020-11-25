Контрразведка разоблачила нацгвардейца, который "сливал" россиянам данные о деятельности иностранных инструкторов

25 ноября, 2020, 16:41

Во время спецоперации СБУ разоблачила командира одного из подразделений Нацгвардии на передаче спецслужбам РФ сведений об иностранных инструкторах, обучающих военнослужащих

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, гвардеец был завербован в 2019 году представителями Главного управления Генштаба ВС РФ. По заданию кураторов, он собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов.

Также россияне хотели получить схемы расположения украинских военных объектов.

Во время следственных действий по месту службы и дома у нацгвардейца получены доказательства его шпионажа в пользу РФ.

Агенту врага объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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