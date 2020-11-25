Карантин выходного дня: житель Черниговщины просит ОАСК взыскать с Кабмина 500 тыс. грн компенсации
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Истцом выступает житель Черниговской области. Он требует отменить карантин выходного дня.
"Речь идет об обжаловании изменений в постановление КМУ "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", внесенных 11 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.
Истец также просит взыскать с Кабинета министров Украины в его пользу компенсацию за причиненный моральный ущерб в размере 500 тыс. грн.
Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.
- Напомним, в Окружной административный суд Киева поступило три иска по обжалованию введенного правительством карантина выходного дня.
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