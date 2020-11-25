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Espreso.tvОбществоГодовщина Голодомора: в Днипре открыли выставку о сопротивлении селянства советской власти в регионе

Годовщина Голодомора: в Днипре открыли выставку о сопротивлении селянства советской власти в регионе


фото: Радіо Свобода
В Днипре открыли выставку о сопротивлении селян советской власти в регионе "Долой коммуну и советскую власть", приуроченную к 87-й годовщине памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов

Об этом сообщает Радио Свобода.

Выставку в здании Исторического музея имени Яворницкого подготовил новосозданный местный Музей сопротивления Голодомора совместно с Национальным музеем Голодомора (Киев) и Институтом исследования Голодомора.

Музейщики показывают редкие архивные документы, а некоторые представляют впервые, о выступлениях против коллективизации в региони1930 года. Отмечается, что это документы о Павлоградском антисоветскос селянском восстании и селянских "волынках" в селах и на хуторах.

Карта крестьянского сопротивления 1930 года, которую создала начальник научно-исследовательского отдела Музея сопротивления Голодомора, доктор исторических наук Наталья Романец, также среди материалов выставки.

По словам Романец, на карте обозначены "волынки" или "бабьи бунты" - стихийные безоружные выступления селян, часто женщин, в ответ на попытки раскулачивания односельчан.

По данным исследовательницы, такие выступления заканчивались избиением селян и в дальнейшем - приговора активных участников к различным срокам заключения.

Романец добавила, что карта развенчивает стереотип о "беспозвоночном" украинском селянина, показывая, что жители сел сопротивлялись политике советской власти.

Отметим, что в предпоследнюю субботу ноября в Украине чтят память жертв Голодомора.

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