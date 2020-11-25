Это безумие В Испании узнали, о чем Луческу говорил с Куманом перед матчем ЛЧ

25 ноября, 2020, 12:01

В Испании расшифровали разговор главных тренеров "Динамо" и "Барселоны" Мирчи Луческу и Рональда Кумана перед матчем Лиги чемпионов

Об этом сообщает Marca .

Издание опубликовало разговор, во время которой Луческу и Куман обсудили матч чемпионата Испании, в котором "Барселона" проиграла "Атлетико" 0: 1.

Луческу: Я смотрел игру против "Атлетико". Вы хорошо сыграли в первом тайме. Ваш футбол был очень хороший.

Куман: Они хорошо защищаются. Они очень сильны в защите.

Луческу: Но у вас были шансы забить.

Куман: Да. Но нам не везет с травмами. Ансуи Фати НЕ будет три месяца, Пике четыре или пять месяцев, а Роберто - два. Но вы знаете, как это. У вас такие же проблемы. Это безумие.

Напомним, 24 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" дома проиграло испанской "Барселоне" со счетом 0: 4 .

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после поражения от "Барселоны" заявил, что в еврокубках судьи в спорных эпизодах принимают решение в пользу топ-клубов .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb