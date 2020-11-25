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Espreso.tvСпортЭто безумие В Испании узнали, о чем Луческу говорил с Куманом перед матчем ЛЧ

Это безумие В Испании узнали, о чем Луческу говорил с Куманом перед матчем ЛЧ


фото: Marca
В Испании расшифровали разговор главных тренеров "Динамо" и "Барселоны" Мирчи Луческу и Рональда Кумана перед матчем Лиги чемпионов

Об этом сообщает Marca .

Издание опубликовало разговор, во время которой Луческу и Куман обсудили матч чемпионата Испании, в котором "Барселона" проиграла "Атлетико" 0: 1.

Луческу: Я смотрел игру против "Атлетико". Вы хорошо сыграли в первом тайме. Ваш футбол был очень хороший.

Куман: Они хорошо защищаются. Они очень сильны в защите.

Луческу: Но у вас были шансы забить.

Куман: Да. Но нам не везет с травмами. Ансуи Фати НЕ будет три месяца, Пике четыре или пять месяцев, а Роберто - два. Но вы знаете, как это. У вас такие же проблемы. Это безумие.

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