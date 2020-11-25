Деньги или вещи: правительство разрешило родителям самостоятельно выбирать форму "пакета малыша"
Соответствующее решение правительство приняло на заседании с однодневным доработкой, передает Еспресо.TV .
"В повестке дня постановление о возможности получать пакет малыша как в денежной, так и в натуральной форме. То есть, люди смогут сами выбирать, как лучше получать эту поддержку на новорожденных малышей", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам министра социальной политики Марины Лазебная, проект постановления предусматривает утверждение регламентных документов и порядка предоставления "пакета малыша" родителям за счет средств государственного бюджета.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления, родителям детей, которые родились в период 24 октября 2020 по 1 июля 2021 года, предлагается предоставить возможность выбрать денежную компенсацию в случае неполучения "пакете малыша" в натуральном виде в течение 30 дней со дня рождения ребенка.
- Напомним, 21 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О государственной помощи семьям с детьми "относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи" пакет малыша ".
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